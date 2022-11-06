Одесские бойцы терробороны могут стать «черноморскими казаками»

Об этом сообщили на странице бригады в facebook.

Выбрали название на общественных обсуждениях с историками, волонтерами и представителями властей Одессы. В результате решили обратиться к власти о присвоении почетного «имени Черноморского казачества». Перед этим за такой вариант названия проголосовал личный состав бригады.

«Казаки Черноморского казачества — последние из запорожцев, снискавшие большую боевую славу, были в авангарде войск, которые воевали за освобождение городов южных регионов Украины. А сегодня Николаевщина, Херсонщина и Одесщина являются родным краем для многих бойцов нашей бригады, участвующих в боях за освобождение территорий Херсонской и Николаевской областей», — говорится в сообщении бригады.