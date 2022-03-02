Одесские бюветы опять изменили график работы

В связи с введением в Одессе комендантского часа, с сегодняшнего дня, 2 марта, изменился режим работы городских бюветных комплексов.
Об этом сообщает КП «Сервисный центр», передает пресс-служба Одесского горсовета.
Теперь все одесские бюветы работают с 8:00 до 16:00 часов.
В Одессе – 16 бюветных комплексов. Они расположены по следующим адресам:
- ул. Гераневая;
- пр. Академика Глушко, 1;
- пр. Небесной Сотни, 14;
- 6 ст. Большого Фонтана;
- ул. Просвещения, 1д (зеленая зона у Мемориала 411-й батареи);
- Михайловский сквер;
- ул. Космонавтов, 17а;
- ул. Ицхака Рабина;
- Прохоровский сквер;
- ул. Инглези;
- ул. Дальницкая, 25;
- пр. Гагарина, 33;
- сквер Мечникова;
- пр. Говорова;
- Старобазарный сквер;
- ул. Крымская.
Ранее сообщалось, что бюветы Одессы работают до 17:00.
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