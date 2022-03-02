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Одесские бюветы опять изменили график работы

Одесские бюветы опять изменили график работы

В связи с введением в Одессе комендантского часа, с сегодняшнего дня, 2 марта, изменился режим работы городских бюветных комплексов.
Об этом сообщает КП «Сервисный центр», передает пресс-служба Одесского горсовета.

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Теперь все одесские бюветы работают с 8:00 до 16:00 часов.

В Одессе – 16 бюветных комплексов. Они расположены по следующим адресам:

  1. ул. Гераневая;
  2. пр. Академика  Глушко, 1;
  3. пр. Небесной Сотни, 14;
  4. 6 ст. Большого Фонтана;
  5. ул. Просвещения, 1д (зеленая зона у Мемориала 411-й батареи);
  6. Михайловский сквер;
  7. ул. Космонавтов, 17а;
  8. ул. Ицхака Рабина;
  9. Прохоровский сквер;
  10. ул. Инглези;
  11. ул. Дальницкая, 25;
  12. пр. Гагарина, 33;
  13. сквер Мечникова;
  14. пр. Говорова;
  15. Старобазарный сквер;
  16. ул. Крымская.

Ранее сообщалось, что бюветы Одессы работают до 17:00.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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