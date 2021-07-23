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Одесская рукописная книга может стать рекордом Украины

Одесская рукописная книга может стать рекордом Украины

В Одессе сейчас полным ходом идет работа по созданию «Рукописного литературного цитатника», в котором принимают участие все желающие. Этот проект, как сообщают его организаторы, может быть зафиксирован как рекорд Украины.

«Рукописный литературный цитатник» — это проект предстоящего юбилейного фестиваля «Зеленая волна»-2021, который пройдет в Одессе с 4 по 8 августа.

Как сообщают организаторы фестиваля, каждый желающий может присоединиться к его созданию.

«Рукописный литературный цитатник» (сборник формата А3 в единственном экземпляре) создается читательским сообществом к 25-летию книжного фестиваля «Зеленая волна». К участию в создании рукописи приглашаются все желающие — дети от 6 лет и взрослые книголюбы.

До 4 августа 2021 года каждый получает возможность написать собственноручно на странице сборника цитату из любимого литературного произведения.

Сделать это можно в Одесской национальной научной библиотеке; в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы для детей, в библиотеках Централизованной библиотечной системы для взрослых.

В свободном доступе в этих библиотеках есть подготовленные страницы для заполнения. Сборник будет многоязычным, допускается цитирование любого произведения мировой литературы на языке оригинала.

— Мы соберем все заполненные вами страницы под напечатанную обложку и сделаем из этого книгу. Фиксация рекорда состоится 6 августа на книжном фестивале «Зеленая волна» в парке им. Т. Г. Шевченко. Представитель «Рекордов Украины» зафиксирует размер цитатника, количество страниц и количество сообщений. По окончании фестиваля цитатник будет передан в фонд Одесской национальной научной библиотеки. Присоединяйтесь! Сделайте своими руками свой вклад в удивительно оригинальную книгу! — призывают организаторы фестиваля.

В конечном итоге цитатник будет передан на хранение в Одесскую национальную научную библиотеку.

рукопись
рукопись
рукопись

Ранее “Одесская Жизнь” анонсировала юбилейный книжный фестиваль “Южная волна – 2021”.

Фото — ФБ-страница фестиваля «Зеленая волна»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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