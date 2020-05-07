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Новости Одессы и Одесской области

Одесская Музкомедия уходит в отпуск с 18 мая

Одесская Музкомедия уходит в отпуск с 18 мая

Много чего внес в нашу жизнь карантинный режим. Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного все эти «самоизоляционные» дни радовал нас спектаклями, которые демонстрировались онлайн, поднимал настроение Театральной кухней, показом уморительных «домашних» репетиций сотрудников балета.

18 мая наша Музкомедия уходит в отпуск. Это необычное время для отпускного периода театра, но ведь и живем мы с вами в очень необычные времена.

Как сообщают в пресс-службе театра, такое время для отпуска выбрано исключительно исходя из специфики театра. Ведь столь долгий простой не мог не сказаться. Артистам необходимо восстановить форму. А театру необходимо восстанавливать спектакли. Непростая задача…

— Мы не знаем, как сложится карантинная ситуация дальше, зрительный зал театра — это более тысячи мест. Его опасно полностью заполнить даже при ослаблении карантина, никто и не позволит это сделать. Поэтому 18 мая мы уходим в ежегодный отпуск, с середины июня, если эпидемическая ситуация позволит, начнем репетиции, и будем играть на открытых площадках — в Горсаду, Зеленом театре. И очень надеемся, что ситуация уже потом сложится так, что мы сможем порадовать зрителей и нашими восстановленными спектаклями, и, конечно же, премьерами, — сообщили «Одесской жизни» в пресс-службе театра.

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