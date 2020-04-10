Одесская Музкомедия приглашает на концерт ко Дню освобождения Одессы

Концерты солистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, посвященные Дню освобождения Одессы, — это добрая традиция.

Но ситуация изменила планы в этом году. Впрочем, традиционный концерт состоится при любой «карантинной погоде».

10 апреля в 20.00 Одесский академический театр музыкальной комедии им. Водяного приглашает всех на праздничный концерт, посвященный Дню освобождения Одессы.

Стать зрителем концерта можно, конечно же, удаленно-виртуально, зайдя на канал «Одесская музкомедия» в Ютуб или на страницу театра в Facebook.

Фото: пресс-служба театра Музкомедии.

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