fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесская Музкомедия приглашает на концерт ко Дню освобождения Одессы

Одесская Музкомедия приглашает на концерт ко Дню освобождения Одессы

Встретим праздник Дня освобождения Одессы вместе!

Концерты солистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, посвященные Дню освобождения Одессы, — это добрая традиция.

Но ситуация изменила планы в этом году. Впрочем, традиционный концерт состоится при любой «карантинной погоде».

10 апреля в 20.00 Одесский академический театр музыкальной комедии им. Водяного приглашает всех на праздничный концерт, посвященный Дню освобождения Одессы.

Стать зрителем концерта можно, конечно же, удаленно-виртуально, зайдя на канал «Одесская музкомедия» в Ютуб или на страницу театра в Facebook.

Фото: пресс-служба театра Музкомедии.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить