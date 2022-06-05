Мэрия выпустила видеодневник о первых 100 днях войны в Одессе

В представленном видеоролике есть все: сотрудничество и взаимопомощь, потери и разрушения, горе и поддержка, а главное – твердость духа одесситов и их воля к победе.
На этой неделе мы пересекли предел 100 дней полномасштабной войны…
100 дней боли, страха и отчаяния.
100 дней надежды, веры и отваги.
100 дней, которые приблизили нас к победе.
Все будет Украина!,
— сказано в комментарии к видео, размещенном в телеграм-канале Одесского городского совета «Одеса. Офіційно»
Посмотреть видео можно перейдя по одной из ссылок: https://t.me/odessa_life/2445 или https://youtu.be/Qtoq4ertfn8