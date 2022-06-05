Мэрия выпустила видеодневник о первых 100 днях войны в Одессе

Россия опять «сбила» самолет над Одессой с американским оружием В миноборны, а точнее убийств и вранья, российской федерации сообщили 5 июня о том, что сбили над Одессой транспортный самолет с самолет с оружием от западных союзников Украины. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе простятся с погибшим комбатом морских пехотинцев Церемония прощания с погибшим 3 июня командиром 18 батальона 35 бригады морской пехоты подполковник Сергеем Дердугой состоится 6 июня в Одессе. ПОДРОБНЕЕ