Одесская «Книжка»: оградительные ленты и антисептики в ассортименте (фото)

Одесская «Книжка» работает. Как сказал по этому поводу один из ее постоянных посетителей Евгений (человек живет на Александровском проспекте) — «это счастье!». Поясняет так: во-первых, «Книжка» — это его любимое место. Вторая причина заключается в том, что «когда ни в одной аптеке на было масок-антисептиков, именно здесь я все это купил».

Рынок торгует в обычном режиме. С одесским юмором. По-прежнему радует глаз арт-дерево с рогами, бросаются в глаза чисто одесские таблички вроде этой: «Тихо! Працює геній!».

Впрочем, режим не совсем обычный. Да, торговля идет, как в докарантинные времена: книги, «колониальные товары», бытовая химия и так далее. Но карантин все же сказался: предупреждения о «заразе» вывешены, а еще антисептики продают ну просто в огромном ассортименте.

На «Книжке» карантин немного, но таки сказался. На «Книжке» карантин немного, но таки сказался. На «Книжке» карантин немного, но таки сказался. На «Книжке» карантин немного, но таки сказался. На «Книжке» карантин немного, но таки сказался. На «Книжке» карантин немного, но таки сказался.

И еще: на «Книжке» тут и там появились оградительные ленты. Не сразу поняла, в чем дело. Мне пояснили работники рынка: это чтобы народ не рассиживался с чашкой кофе-какао-чая. Купил — отойди в сторону, не скапливайтесь.

Да, в самом деле: оградительные ленты установлены там, где можно было раньше посидеть себе с той самой чашкой кофе

Людей на «Книжке» немного. Чего здесь опасаются предприниматели? Как и на любом другом рынке: «Только бы не закрыли!. И без того торговля упала».

На рынке появились ограничительные ленты и предупредительные записи. На рынке появились ограничительные ленты и предупредительные записи. На рынке появились ограничительные ленты и предупредительные записи. На рынке появились ограничительные ленты и предупредительные записи. 93272406_215631546395409_3949620164118446080_n На рынке появились ограничительные ленты и предупредительные записи.

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