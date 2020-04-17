Одесская «Книжка»: оградительные ленты и антисептики в ассортименте (фото)

Одесская «Книжка» работает. Как сказал по этому поводу один из ее постоянных посетителей Евгений (человек живет на Александровском проспекте) — «это счастье!». Поясняет так: во-первых, «Книжка» — это его любимое место. Вторая причина заключается в том, что «когда ни в одной аптеке на было масок-антисептиков, именно здесь я все это купил».
Рынок торгует в обычном режиме. С одесским юмором. По-прежнему радует глаз арт-дерево с рогами, бросаются в глаза чисто одесские таблички вроде этой: «Тихо! Працює геній!».
Впрочем, режим не совсем обычный. Да, торговля идет, как в докарантинные времена: книги, «колониальные товары», бытовая химия и так далее. Но карантин все же сказался: предупреждения о «заразе» вывешены, а еще антисептики продают ну просто в огромном ассортименте.
И еще: на «Книжке» тут и там появились оградительные ленты. Не сразу поняла, в чем дело. Мне пояснили работники рынка: это чтобы народ не рассиживался с чашкой кофе-какао-чая. Купил — отойди в сторону, не скапливайтесь.
Да, в самом деле: оградительные ленты установлены там, где можно было раньше посидеть себе с той самой чашкой кофе
Людей на «Книжке» немного. Чего здесь опасаются предприниматели? Как и на любом другом рынке: «Только бы не закрыли!. И без того торговля упала».
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