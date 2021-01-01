Одесская цаца: первоянварские уличные штучки (фото)

Одесса вступила в Новый год, а перед этим переполнилась новыми надеждами, отгромыхав долгим и громким салютом.

Первый день Нового года — это всегда некое явление. Улицы просыпаются нехотя, коммунальщики спешно убирают следы ночных бдений. Стоит тишина. Потому как народ, который уже проснулся, спешит в самый центр — к главным мега-елкам на Дерибасовскую и Думскую, на Приморский бульвар к глинтвейну и карусели.

И вот самое время пройтись по затихшим улицам «не в самом центре», приглядеться, как выглядят они, новогодние, каким очередными «штучками» (цацками, пецками, в общем, приколами) полнятся.

И тут первый прикол — это погода, ну никак не январская даже для Одессы. Это вовсе не первое января, а первое апреля. Ну, то есть, Юморина. И если бы не следы того, что мы именуем «мишурой» на асфальте чуть дальше от самого центра, то можно было бы подумать, что проснулись мы первого апреля.

Нет, все-таки новый год, потому что одесситы таки постарались. Несколько украшенных елок и чего-то им подобного обнаружили мы на улицах города. Никак не захотевший сбросить с себя листву куст тоже украшен новогодним дождиком. Смотрится оригинально. Несчастная живая елка на улице Дворянской украшена тем же. Словно нехотя. Ну а кустик «чего-то», усыпанный новогодней атрибутикой, тоже юморит: люди, идите лучше на пляж.

Впрочем, кому что. Не мега-елками едиными. Вы голову поднимите, на балконы взгляните: там порой такое новогодье красуется, что дух захватывает. Очень тепло одетый одесский уличный музыкант исполняет песни «не без философии».

Творения Татьяны Штыкало — кошка Софа и Рыжик — между тем, тоже придерживаются классических традиций. Одеты точно по-первоянварски. И не жарко им?..

По улицам расхаживают девушки с рожками на головах, ну точно в традициях не состоявшейся в прошлом году по причине карантина Юморины. И правильно: потому как никто же не знает, что в этом смысле преподнесет нам год наступивший, так что будем праздновать все сразу. Погода, опять же, благоприятствует.

Кстати, предстоящий локдаун тоже дает о себе знать: мордочки новогодних оленей, переливающихся огоньками, спрятаны под масками. Но как обнадеживающе поглядывает на нас голова Быка — символа 2021 года!

А эти кафешные подорожные зазывалочки! Пиво, камбала и блюдо «Ца-ца». На всякий случай (вдруг вы не знаете): наша одесская цаца — это родное-традиционное блюдо, изготавливаемое из жареной мелкой морской рыбы.

Мы подсобрали все эти одесские «цацки» в один репортаж, где первое января показалось нам таким похожим на первое апреля.

С наступившим!

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