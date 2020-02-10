Одесская библиотека приглашает на ночь любви

14 февраля (Международный день дарения книг и День святого Валентина) Одесская научная библиотека приглашает романтиков и книгоманов на праздник «Поэтика любви». В этот день в «Горьковке» можно будет не только громко разговаривать, но и петь и даже танцевать.

В романтический и познавательный вечер вас ждут увлекательные конкурсы и игры, интересные мастер-классы, выступления бардов и музыкальное приветствие от джаз-бэнда. Также можно будет проверить свои знания в интеллектуальной игре «Что, где, когда?».

Не забыли организаторы праздника и о любителях литературы, они смогут окунуться в атмосферу любовной поэзии. Те же кто так и не нашел свою половинку, могут поучаствовать в свидании вслепую и даже потанцевать. Также в библиотеке откроют благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу» и установят яркую фотозону с «Деревом любви», у которого можно загадать самое заветное желание.

Начало в 18.00.

Адрес: улица Пастера, 13.

Вход свободный (приветствуется благотворительный взнос)

Фото: Одесская научная библиотека

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