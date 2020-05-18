fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесская Акация Фест-4: карта легендарной оперетты и выход фестиваля на международный уровень

Одесская Акация Фест-4: карта легендарной оперетты и выход фестиваля на международный уровень

Так светили звезды: 4-й одесский фестиваль Акация Фест прошел в Карантинной гавани, то есть, удаленно, в режиме онлайн. Но уж никак не «самоизоляцинно». Потому что звезды еще светили и так, что фестиваль и в самом деле был наполнен духом единства, соучастия и, конечно же, белой акации.

Все дни фестиваля улицы города пьянили ароматом цветущего символа Одессы. А еще фестиваль именно «на удаленке» в этом году выплеснулся такой горячей любовью к Одессе, что одесситы «всех стран» таки соединились и приняли в нем участие.

Семь дней фестиваля в совершенно необычном для всех нас режиме… Семь насыщенных дней, когда весь театр принял в нем участие, когда его зрителями стали все, кто в эти дни не отходил от гаджетов, настроенных на странице Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. Фестиваль целую неделю талантливо старался напомнить о главном: о радости и любви, о чувстве юмора и искренней дружбе. Такой вот сеанс творческой психотерапии — как еще один подарок одесситам от Театра.

Идалия Иванова и Евгения Дембская

С первых дней свалившегося на нас карантина и всего, что с ним связано, наша Музкомедия дарила просмотр спектаклей онлайн, веселила и настраивала на радость всеми возможными способами, а перед уходом в отпуск осыпала цветущей акацией — фестивалем-символом, еще одним признанием в любви к одесситам.

Это были концерты и просмотры фильмов и роликов прошлых лет, ежедневные конкурсы, творческие тесты («Кто вы в «Белой акации»?), анекдоты и трансляция open-air оперетты «Белая акация» с Воронцовской колоннады.

Одесситам предлагалось отправиться в путешествие по всем адресам Одессы, так или иначе связанным с легендарной опереттой. Так на свет появилась удивительная карта, где отмечены все заветные точки. Как отмечают в театре, «чтобы отметить все места, связанные с опереттой «Белая акация», надо брать карту мира»…

А еще именно в период проведения Акации Фест на карантине (снова-таки, звезды так светили!), фестиваль вышел на международный уровень. Мы смогли увидеть, как одесская музыкально-творческая семья, которую жизнь разбросала по разным странам, собралась вместе «в карантинном режиме» и исполнила песню о цветущей белой акации.

…И щемяще отозвались в нас видео с нашим Мишей Водяным, проводящим экскурсию по Одессе (1966 год) и Женечкой Дембской — теми Артистами, которые теперь уже только в сердце и благодарной человеческой памяти…

– Надеемся, что в следующем году наша фестивальная лодка выйдет уже из Карантинной гавани, и мы сможем встретиться с вами на театральной площади на юбилейном V фестивале «АКАЦИЯ ФЕСТ», — выражают надежду в Музкомедии.

Ну а для тех, кто что-то пропустил или хочет снова окунуться в волны «Акации Фест»-4, загляните по ссылке, где все видеоролики в одном месте.

Евгения Дембская высаживает акацию во время первого фестиваля.

Идалия Иванова высаживает акацию во время первого фестиваля.

Фото предоставлены пресс-службой театра и автором

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить