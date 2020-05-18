Одесская Акация Фест-4: карта легендарной оперетты и выход фестиваля на международный уровень

Так светили звезды: 4-й одесский фестиваль Акация Фест прошел в Карантинной гавани, то есть, удаленно, в режиме онлайн. Но уж никак не «самоизоляцинно». Потому что звезды еще светили и так, что фестиваль и в самом деле был наполнен духом единства, соучастия и, конечно же, белой акации.

Все дни фестиваля улицы города пьянили ароматом цветущего символа Одессы. А еще фестиваль именно «на удаленке» в этом году выплеснулся такой горячей любовью к Одессе, что одесситы «всех стран» таки соединились и приняли в нем участие.

Семь дней фестиваля в совершенно необычном для всех нас режиме… Семь насыщенных дней, когда весь театр принял в нем участие, когда его зрителями стали все, кто в эти дни не отходил от гаджетов, настроенных на странице Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. Фестиваль целую неделю талантливо старался напомнить о главном: о радости и любви, о чувстве юмора и искренней дружбе. Такой вот сеанс творческой психотерапии — как еще один подарок одесситам от Театра.

С первых дней свалившегося на нас карантина и всего, что с ним связано, наша Музкомедия дарила просмотр спектаклей онлайн, веселила и настраивала на радость всеми возможными способами, а перед уходом в отпуск осыпала цветущей акацией — фестивалем-символом, еще одним признанием в любви к одесситам.

Это были концерты и просмотры фильмов и роликов прошлых лет, ежедневные конкурсы, творческие тесты («Кто вы в «Белой акации»?), анекдоты и трансляция open-air оперетты «Белая акация» с Воронцовской колоннады.

Одесситам предлагалось отправиться в путешествие по всем адресам Одессы, так или иначе связанным с легендарной опереттой. Так на свет появилась удивительная карта, где отмечены все заветные точки. Как отмечают в театре, «чтобы отметить все места, связанные с опереттой «Белая акация», надо брать карту мира»…

А еще именно в период проведения Акации Фест на карантине (снова-таки, звезды так светили!), фестиваль вышел на международный уровень. Мы смогли увидеть, как одесская музыкально-творческая семья, которую жизнь разбросала по разным странам, собралась вместе «в карантинном режиме» и исполнила песню о цветущей белой акации.

…И щемяще отозвались в нас видео с нашим Мишей Водяным, проводящим экскурсию по Одессе (1966 год) и Женечкой Дембской — теми Артистами, которые теперь уже только в сердце и благодарной человеческой памяти…

– Надеемся, что в следующем году наша фестивальная лодка выйдет уже из Карантинной гавани, и мы сможем встретиться с вами на театральной площади на юбилейном V фестивале «АКАЦИЯ ФЕСТ», — выражают надежду в Музкомедии.

Ну а для тех, кто что-то пропустил или хочет снова окунуться в волны «Акации Фест»-4, загляните по ссылке, где все видеоролики в одном месте.

Фото предоставлены пресс-службой театра и автором

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