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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы зовут на премьеру фильма-спектакля о женщинах-детях войны

Одесситы зовут на премьеру фильма-спектакля о женщинах-детях войны

Одесские деятели культуры арт-мастерской “Пульс города” подготовили киноленту с элементами спектакля ко Дню памяти и Дню победы.

Как рассказали авторы, это документальная лента. В ее основу легли истории пяти реальных женщин.

Героини фильма застали войну детьми. Им всем приходилось тяжело работать с ранних лет, терпеть боль и дожидаться шанса на счастливое будущее.

“Кто-то из них, оставшись сиротой, попал в детдом, кого-то приютили женщины, потерявшие детей, – написали в facebook создатели. – Многим уже за 80. И они готовы поделиться своими настоящими, искренними воспоминаниями. Их детские истории – живые документы той жестокой войны”.

Онлайн-трансляция назначена на 16.00 8 мая. Посмотреть ее можно на facebook-странице арт-мастерской “Пульс города”. Затем желающие смогут поделиться впечатлениями в ZOOM.

Фото: “Пульс города”

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