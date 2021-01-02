Одесситы устроили пробежку ради исполнения желаний (видео)

Вчера, 1 января, в Одессе прошел праздничный «Забег желаний». Более сотни одесситов пробежались по парку Шевченко для исполнения своих желаний в новом году.

Как сообщает «УСИ», символическую дистанцию – 2021 метр, то есть по метру за каждый год – преодолели более 150 человек в новогодних шапочках и тематических костюмах. Многие были с детьми и домашними питомцами. На одежде у них были наклейки с написанными целями на год.

Обычно 1 января пробежаться в парк Шевченко приходит гораздо больше людей. Но в этом году из-за пандемии количество участников сократилось втрое.

Аналогичные акции прошли и в других городах Украины.

Фото и видео: УСИ