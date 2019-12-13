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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы устроили посреди улицы свалку и “топят” центр города в мусоре (фото)

Одесситы устроили посреди улицы свалку и “топят” центр города в мусоре (фото)

В районе улицы Асташкина, 17 мусорные контейнеры немного передвинули.

Между тем место, где ранее стояли баки, постепенно превратилось в несанкционированную свалку.

Об этом написал в Facebook общественный деятель Петр Обухов, поделившись снимками.

Судя по фото, горожане не торопятся пройти лишних сто метров. Мусорные отходы сваливают в кучу под деревом – аккурат на тротуар. И оттуда их никто не убирает.

Причем свалка растет с каждым днем, хотя борцы за чистоту уже даже обклеили дерево объявлениями. Предупредили, что за теми, кто выбрасывает там мусор, проследят камеры и указали, куда его нести.

Тем, до кого просьбы не захаращивать окружающую среду не доходят, написали: “Выбросив мусор, не забудь похрюкать”. Впрочем, пока это мало помогает.

К слову, это не единственная в городе стихийная свалка, образовавшаяся недавно. Так, на днях на улице Ицхака Рабина, 61 заметили подобную увеличивающуюся кучу мусора во дворе. Очевидцы засняли ее и поделились фото в соцсетях.

Свалка на Ицхака Рабина

Свалка на Ицхака Рабина

Фото: Петр Обухов, Facebook , “Черный список Одесса”

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