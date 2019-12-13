Одесситы устроили посреди улицы свалку и “топят” центр города в мусоре (фото)

В районе улицы Асташкина, 17 мусорные контейнеры немного передвинули.
Между тем место, где ранее стояли баки, постепенно превратилось в несанкционированную свалку.
Об этом написал в Facebook общественный деятель Петр Обухов, поделившись снимками.
Судя по фото, горожане не торопятся пройти лишних сто метров. Мусорные отходы сваливают в кучу под деревом – аккурат на тротуар. И оттуда их никто не убирает.
Причем свалка растет с каждым днем, хотя борцы за чистоту уже даже обклеили дерево объявлениями. Предупредили, что за теми, кто выбрасывает там мусор, проследят камеры и указали, куда его нести.
Тем, до кого просьбы не захаращивать окружающую среду не доходят, написали: “Выбросив мусор, не забудь похрюкать”. Впрочем, пока это мало помогает.
К слову, это не единственная в городе стихийная свалка, образовавшаяся недавно. Так, на днях на улице Ицхака Рабина, 61 заметили подобную увеличивающуюся кучу мусора во дворе. Очевидцы засняли ее и поделились фото в соцсетях.
Фото: Петр Обухов, Facebook , “Черный список Одесса”
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