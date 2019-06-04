fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесситы присоединились ко всеукраинской акции и требовали отставки Авакова

  • безнаказанность убивает
  • безнаказанность убивает
  • безнаказанность убивает
  • безнаказанность убивает
  • безнаказанность убивает

Акцию «Безнаказанность убивает» устроили возле здания ГУ Нацполиции области. Спровоцировала ее смерть пятилетнего Кирилла, раненого пьяными полицейскими 1 июня – в День защиты детей – в Переяслов-Хмельницком.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Наталия Браславская
Наталия Браславская
EDITOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Nik Starik
Гость
Nik Starik

Якщо не дати “пєндєля” – не піде. Рюкзак заважає.

Голос за0Голос против  Ответить
21 секунд назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить