Одесситы присоединились ко всеукраинской акции и требовали отставки Авакова

На митинг собралось около пятидесяти человек. В основном это были городские активисты и члены радикально настроенных общественных организаций. Некоторые пришли даже с детьми. Они принесли цветы и мягкие игрушки, зажгли свечи.

От полиции области к участникам акции никто не вышел, да и полицейских было мало. Впрочем, митинг прошел мирно.

Участники вспомнили десятки громких дел, которые не расследуются в Одессе, говорили о том, что убийство пятилетнего мальчика – лакмусовая бумажка правоохранительной системы, погрязшей в коррупции и покрывании «своих», а в результате реформы, вместо новой полиции, “Украина получила законсервированную милицию”. Периодически звучали призывы “Авакова в отставку!”

Побороть коррумпированность полиции, считают участники акции, можно только сообща. Поэтому печально, что так мало одесситов откликнулись на акцию.

– Я здесь потому, что я мать и не могу не поддержать семью, которая потеряла своего ребенка. Яне могу не выразить протест против тех институтов, которые просто убивают нашу страну, убивают наших детей, – сказала Ольга Квасницкая, участница акции, депутат горсовета.

Сергей пришел на акцию вместе со своей дочкой. Он говорит, что боится за ее будущее, боится повторения переяслав-хмельницкой трагедии.

– Нужно наказать тех двух полицейских, которые застрелили пятилетнего Кирилла. Нужно провести немедленное реформирование полиции, переаттестацию. Причем без участия самих же полицейских, как это было раньше. Министр, который пять лет не реформировал правоохранительную систему, а только имитировал, нужно уволить, – считает Сергей.