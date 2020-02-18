Одесситы пожаловались на неработающий лифт в 16-этажке

В высотном здании на улице Канатной, 98 люди давно ходят пешком по лестнице вверх-вниз.

Все потому что там не работает лифт.

Об этом сообщили одесситы на сайте скорой коммунальной помощи. Так, автор обращения говорит, что в здании, в основном, живут студенты. Это общежитие аграрного университета.

А руководство учебного учреждения, по словам заявителя, не знает, как решить проблему.

«Когда починят лифт в 16-этажке? Почему студенты, которые живут в общежитии, должны испытывать такие неудобства?» — возмущается автор обращения.

Отметим, что ранее горожане уже жаловались на неработающий лифт в том же доме. Это было около года назад.

Фото: region.center

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