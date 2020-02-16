Одесситы перекрывали Фонтанскую дорогу, требуя прекратить застройку побережья

Несколько десятков человек перекрыли в субботу движение в районе ресторана “Риф” на 12-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщает “Первый городской” канал.

Они протестовали против незаконной застройки города и зеленых зон. В частности, люди возмущены застройкой в районе 13-й станции Большого Фонтана, 411-й батареи, улицах Академика Глушко, Тульской, Дачной и парке «Юность».

Хотя активисты неоднократно обращались к властям, но это не дало результатов. Поэтому они решили прибегнуть к таким мерам, как перекрытие дороги.

При этом на Фонтанской дороге образовалась пробка.

Фото: Первый городской

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