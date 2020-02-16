fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесситы перекрывали Фонтанскую дорогу, требуя прекратить застройку побережья

Одесситы перекрывали Фонтанскую дорогу, требуя прекратить застройку побережья

Несколько десятков человек перекрыли в субботу движение в районе ресторана “Риф” на 12-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщает “Первый городской” канал.

Они протестовали против незаконной застройки города и зеленых зон. В частности, люди возмущены застройкой в районе 13-й станции Большого Фонтана, 411-й батареи, улицах Академика Глушко, Тульской, Дачной и парке «Юность».

Хотя активисты неоднократно обращались к властям, но это не дало результатов. Поэтому они решили прибегнуть к таким мерам, как перекрытие дороги.

При этом на Фонтанской дороге образовалась пробка.

Фото: Первый городской

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить