Одесситы катались на каяках по затопленным улицам

Вчерашний ливень затопил улицы города, остро подняв проблему ливневых стоков. Но пока спасатели и коммунальщики боролись с последствиями дождя, жители города не унывали.
Группа спортсменов по каякингу возвращалась из похода в Турунчук, а в Одессе их застал дождь. Когда они начали выгружать оборудование, пошел ливень. Улицы быстро затопило, но спортсмены решили покататься.
Не всегда же быть серьёзными 😉
Опубліковано Kayaking Субота, 3 серпня 2019 р.
Фото: Думская
Видео: Kayaking
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