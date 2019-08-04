Одесситы катались на каяках по затопленным улицам

Долой санки: одессит спустился по Трассе здоровья на каяке Кататься экстремалу помогали велосипедисты. Они взяли его на буксир и разогнали до нужной скорости. ПОДРОБНЕЕ

Погода 12 ноября. Местами дождь Завтра синоптики обещают по Одессе и области пасмурный день с небольшим дождем. Ветер ожидается восточный, около 4 м/с. Температура воздуха ночью 3-11ºС тепла. Днем будет теплее – до 6-13 ºС. ПОДРОБНЕЕ