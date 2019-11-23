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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы хотят защитить дачу Маразли: идет сбор подписей под петицией

Одесситы хотят защитить дачу Маразли: идет сбор подписей под петицией

Несмотря на арест имущества по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (дача Маразли) в связи с незаконной приватизацией, Департамент архитектуры Одесского горсовета выдал документы на строительство новых зданий по этому адресу.

Об этом сообщает издание «Монитор».

По информации издания, 20 сентября Высший антикоррупционный суд Одессы наложил арест на дачу Маразли, потому что оценка стоимости ремонта и оснащения зданий проводилась ещё до завершения строительных работ.

Чуть более чем через месяц Департамент архитектуры и градостроения выдал градостроительные условия и ограничения фирме на новое строительство курортно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом на месте части строений, входящих в комплекс зданий дачи Маразли.

Выдано это собственнику участка – фирме «Бульвар 1906», которая, по информации сайта clarity-project,  принадлежит Михаилу Шмушковичу – члену  исполкома Одесского горсовета, а «Монитор» связывает эту фирму ещё и с депутатом Алексеем Гончаренко.

В градусловиях указано, что строительство развернется по адресу Лидерсовский бульвар, 15-Г, в пределах 13-Б, вместе со сносом нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13, 13-Ж, 13-И. Новые объекты строительства будут расположены на территории курортной зоны.

Жители города, обеспокоенные этой ситуацией, создали петицию на муниципальной платформе citizen.odessa.ua.

“Одесситам стало известно, что территория по адресу Лидерсовский бульвар, 13 будет превращена в очередной высотный жилой комплекс. По этому адресу находится ряд старинных домов, в который входит памятник архитектуры и градостроительства, дача Маразли и особняк Константина Эрастовича Андреевского. Вклад Григория Маразли в развитие Одессы сложно переоценить, а в эту территорию, городской голова и меценат, вложил столько труда и любви, что она стала одним из самых красивых и известных образцов садово-паркового и ландшафтного искусства”, – говорится в тексте петиции.

Одесситам больно видеть, как историческое наследие города и зеленые зоны превращаются в бетонные высотки, отмечается в петиции.

Исчезновение дачи Маразли они считают “знаком гибели архитектурного образа Одессы, какой мы знаем и любим ее”.

Поэтому жители города просят мэра, депутатский корпус и исполком Одесского городского совета реализовать любые возможные пути, чтобы предотвратить уничтожение комплекса старинных зданий по адресу Лидерсовский бульвар, 13. Под петицией нужно собрать еще 980 голосов, а подписать ее можно тут.

Фото: Одесса news

 

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1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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Арнольд
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Арнольд

Ясно, понятно, москали паганые всё подстроили….

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