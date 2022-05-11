Одесситы хотят отблагодарить европейцев пряниками

В Одессе родился проект, идея которого – отблагодарить наших соседей-европейцев за ту помощь, которую они нам оказали в первые дни войны и продолжают оказывать до сих пор.

Руководитель и идейный вдохновитель проекта – Оксана Бубликова. Оксана со своей командой известна далеко за пределами Одессы как автор семи гастрономических рекордов Украины.

По задумке организаторов, в Кишиневе, Варшаве и Бухаресте – столицах государств, которые первые протянули украинцам руку помощи – местным жителям подарят 10 тысяч пряников. Это будут пряники-цветы: мальвы, тюльпаны, одуванчики, васильки, подсолнухи и колоски. Кроме того, на площадь каждой из столиц будет привезен огромный пряничный торт в виде латинской буквы U, которая обозначает и Украину, и подкову – символ счастья.

«Варшава – первый город, в котором мы хотим провести акцию благодарности. Ведь Польша приняла самое большое количество украинских беженцев, – говорит Оксана Бубликова. – Мы отдадим пряники людям и скажем им СПАСИБО. Будут сотни объятий на площади – обычное человеческое тепло, единение душ».

Присоединиться к проекту и отблагодарить европейцев может каждый. Как это сделать, можно узнать на Facebook-странице общественной организации Odessa wow.

Фото с Facebook-cтраницы Odessa wow