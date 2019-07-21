Одесситы голосуют: «Главное, чтоб тихо»

Голосование в центре Одессы пока проходит спокойно, без особых нарушений. Корреспондент «Одесской жизни» побывала на трех избирательных участках в центре города. Это участки № 511265 (располагается в Институте холода ОНАПТ), № 511266 (ОНУ), № 511262 (средняя школа № 105).

Рядом с участками — обычная летне-воскресная тишина. Женщина с подругой подходят к одному из участков, перед входом выражают главную «идею»: «Главное, что тихо».

И в самом деле — тихо. Никакого ажиотажа. Социолог, проводящий здесь опрос для экзит-пола, тоже делает акцент на этом. Говорит, что люди совершенно спокойно реагируют на вопрос «За кого вы проголосовали?» и спокойно на него отвечают.

Глава избирательной комиссии на участке в Институте холода Евгений Борисов отмечает: «У нас в списках полторы тысячи человек. На 12 часов проголосовали 262. Очередей, как сами видите, не наблюдается, никаких нарушений не зафиксировано, нареканий тоже».

Напротив, в здании ОНУ, на момент моего прихода — и того малолюдней. Здесь в списках для голосования 1863 человека.

«По состоянию на 12 часов проголосовали 270 человек. Слава Богу, пока все в порядке», — говорит секретарь избирательной комиссии этого участка Наталья Билинская.

Наблюдатели тоже отмечают, что никаких нарушений они не зафиксировали, претензий от одесситов не поступало.

Заместитель главы избирательной комиссии Андрей Николаев, расположившейся в школе № 105, рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», что наплыв людей наблюдался здесь с раннего утра.

«Сейчас людей меньше. Был инцидент, когда человек пытался проголосовать, не имея необходимого документа. Мы пояснили, что так проголосовать не получится. Скандала не было. У нас на участке в списках 2244 человека. По состоянию на 12 часов, проголосовали 326 человек», — говорит Андрей Николаев.

На всех трех участках на появление журналистов реагировали совершенно спокойно. Единственное условие — регистрация в специальном журнале.

Неподалеку от одного из участков корреспондент ОЖ отметила разговор двоих пожилых одесситов — «в тему». Женщина признавалась своему спутнику, что «очень долго разбиралась в кабинке, за кого голосовать». На уточняющий вопрос мужчины ответила: «Да, поставила птичку. Фамилия, вроде, знакомая».

После этого оба одессита порадовались, что «все проходит без очередей и скандалов».

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