Одесситов зовут покормить пернатых в парке Шевченко

Сегодня, 12 декабря, в одесском парке Шевченко пройдет традиционная акция «Давай покормим птиц».
Как сообщает Телеграм-канал Odessit, эту акцию ежегодно устраивает коммунальное предприятие «Парки Одессы».
Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо принести с собой семена, зерна и насыпать их в уже имеющиеся кормушки. Кроме того, можно принести и свои кормушки, чтобы развесить их на деревьях для комфортной зимовки птиц.
Начало акции – в 12:00.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие креативные скворечники и кормушки можно встретить в Одессе.
Фото Ивана Мягченкова