Одесситов зовут покормить пернатых в парке Шевченко

Как сообщает Телеграм-канал Odessit, эту акцию ежегодно устраивает коммунальное предприятие «Парки Одессы».

Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо принести с собой семена, зерна и насыпать их в уже имеющиеся кормушки. Кроме того, можно принести и свои кормушки, чтобы развесить их на деревьях для комфортной зимовки птиц.

Начало акции – в 12:00.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие креативные скворечники и кормушки можно встретить в Одессе.

Фото Ивана Мягченкова