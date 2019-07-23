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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов зовут поговорить о людях и собаках

Одесситов зовут поговорить о людях и собаках

Всемирный клуб одесситов приглашает на презентацию альбома и открытие одноименной выставки Александра Князика — «Люди и собаки нашего бульвара». В экспозиции автор представит зарисовки из обыденной жизни одесситов и их любимых питомцев.

Для многих собака — лучший друг, а иногда и самое дорогое существо на свете. И, как ни странно, эти отношения могут быть самыми близкими. Поэтому не удивляйтесь тому, что c годами хозяева и питомцы становятся похожи друг на друга повадками и даже внешне. Ну, а то, что знает о дружбе одесситов с их любимцами известный одесский художник Александр Князик, можно будет увидеть на открытии его персональной выставки, которое состоится в эту пятницу, 26 июля, в 17.00 во Всемирном клубе одесситов.

Александр Князик — одесский художник и скульптор, участник многих международных выставок и симпозиумов. Его знают по таким известным работам, как — памятники Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому, Борису Деревянко, Иосифу Дерибасу, Адаму Мицкевичу, Григорию Маразли. Кроме того, из-под его рук вышли мемориальные доски Исааку Бабелю и Илье Ильфу, скульптуры «Девушка на дельфине», «Спартак», а также арт-объект «Тень Пушкина» на Ришельевской.

Вход на презентацию альбома и открытие выставки — свободный.

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