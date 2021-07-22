Одесситов зовут на веселый праздник в честь обезьян с коротким хвостиком

В субботу, 24 июля, Одесский зоопарк приглашает всех желающих на праздник – «День обезьян».

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, мероприятие приурочено к появлению в зверинце нового вида обезьян – макак лапундеров, которых еще называют свинохвостыми макаками. В зоопарке поясняют: свое название эти приматы получили за короткий загнутый хвостик.

Также в зоопарке отмечают: макаки лапундеры появились впервые за всю историю существования заведения. Сейчас в зоопарке шесть обезьян – четыре самки и два самца.

«На празднике гостей ожидает веселая программа с конкурсами и играми от аниматоров, а также мастер-класс по оригами. В конце праздника сотрудники зоопарка проведут показательное кормление макак лапундеров. Вы сможете увидеть, как наши новые жители будут лакомиться вкусностями», – пообещали в зоопарке.

Начало праздника – в 11:00.

Кстати, напомним: на новый 2016-й год (год Обезьяны по Восточному календарю) директор Одесского зоопарка Игорь Беляков на время стал обезьяной.

Также стоит отметить, что рожденные в Годы Обезьяны – 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 и 2004 – наверное могут считать «День обезьян» частично и своим.

Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка