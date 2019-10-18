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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов зовут на детский интерактивный спектакль по рассказам гения абсурда

Одесситов зовут на детский интерактивный спектакль по рассказам гения абсурда

19 октября Одесский альтернативный театр Марии Кругленко приглашает посетить интерактивный спектакль «Хармс: Гений». Труппа из шести актеров воплотит на сцене действия из 20 рассказов гения абсурда — Даниила Хармса.

Даниил Хармс: кто он — безумец, гений или детский прозаик? С уверенностью можно сказать, что это совершенно неоднозначная и оригинальная фигура в литературе начала ХХ века. О его творчестве до сих пор идут споры. Кто-то считает его стиль письма новым литературным направлением, а кто-то обычным хулиганством.

Познакомиться с творчеством прозаика и попытаться найти ответы на вопросы вам помогут в новом интерактивном спектакле для детей и взрослых — «Хармс: Гений».

За дополнительной информацией звоните по телефону: (099) 181-88-08.

Спектакль для детей от 5 лет и старше.

Начало в 18.00.

Стоимость билетов — 150 грн.

Где: улица Екатериненская, 21/7 (ТЦ Kadorr, 5 этаж).

Фото: 4.bp.blogspot.com

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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