Одесситов зовут на детский интерактивный спектакль по рассказам гения абсурда

19 октября Одесский альтернативный театр Марии Кругленко приглашает посетить интерактивный спектакль «Хармс: Гений». Труппа из шести актеров воплотит на сцене действия из 20 рассказов гения абсурда — Даниила Хармса.

Даниил Хармс: кто он — безумец, гений или детский прозаик? С уверенностью можно сказать, что это совершенно неоднозначная и оригинальная фигура в литературе начала ХХ века. О его творчестве до сих пор идут споры. Кто-то считает его стиль письма новым литературным направлением, а кто-то обычным хулиганством.

Познакомиться с творчеством прозаика и попытаться найти ответы на вопросы вам помогут в новом интерактивном спектакле для детей и взрослых — «Хармс: Гений».

За дополнительной информацией звоните по телефону: (099) 181-88-08.

Спектакль для детей от 5 лет и старше.

Начало в 18.00.

Стоимость билетов — 150 грн.

Где: улица Екатериненская, 21/7 (ТЦ Kadorr, 5 этаж).

Фото: 4.bp.blogspot.com