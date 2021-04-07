Новости Одессы и Одесской области

Одесситов просят рассказать о своих родных в годы Второй мировой

Одесситов просят рассказать о своих родных в годы Второй мировой

Чтобы сохранить память, очистить прошлое от белых пятен, отдать дань уважения нашим родным с 10 апреля (День освобождения Одессы) по 8-9 мая (Дни Памяти и Примирения) группа проекта «Хранители времени онлайн» проводит онлайн-марафон «Мои родные и Вторая Мировая война».

Чтобы принять участие в марафоне:

  1. Публикуем на своих страницах в Facebook реальные истории своих родных и близких людей, которые происходили с ними во время Второй Мировой войны – от маленьких детей до пожилых людей – объемом не более 300 слов (можно воспользоваться сервисом –счетчик слов онлайн).
  2. Указываем реальные имена, фамилии, годы жизни.
  3. Используем старые и новые фото, в том числе фото вещей или документов.
  4. Делаем репост – в группу «Хранители времени онлайн».
  5. Ставим хэштег #ріднідругасвітова.

Авторы пяти лучших историй получат от проекта «Хранители времени онлайн» в подарок память, а именно – флешки по 128 Гб.

Победителей будет выбирать жюри. Будут учитываться:

  • правдивость историй и их соответствие теме;
  • количество лайков, репостов;
  • комментарии читателей.

«Одесская жизнь» присоединяется к акции. Лучшие истории будут опубликованы на страницах газет «Одесская жизнь» и «На пенсии», а также на сайтах и Facebook-страницах наших изданий.

Также организаторы проекта «Хранители времени онлайн» приглашают всех, кто интересуется историей на лекции-дискуссии.

10 апреля, 11:00

«Устная история. Вопросы методики интервьюирования».

Лектор: доцент Черновицкого университета, кандидат исторических наук, автор курса по устной истории Анна Скорейко.

11 апреля, 11:00

«История оккупации Одессы – как это было…»

Лектор: исследователь истории Одессы, директор ОО «Общество и историческое наследие» Александр Бабич.

Обе лекции состоятся на платформе ZOOM.

Регистрация на лекции – на Facebook-странице «Хранители времени онлайн».

Проект реализует ОО «ВСАД «ІТ-бабушки» при поддержке Форум ZFD.

Фото: «Хранители времени»

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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