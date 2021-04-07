Одесситов просят рассказать о своих родных в годы Второй мировой

Чтобы сохранить память, очистить прошлое от белых пятен, отдать дань уважения нашим родным с 10 апреля (День освобождения Одессы) по 8-9 мая (Дни Памяти и Примирения) группа проекта «Хранители времени онлайн» проводит онлайн-марафон «Мои родные и Вторая Мировая война».
Чтобы принять участие в марафоне:
- Публикуем на своих страницах в Facebook реальные истории своих родных и близких людей, которые происходили с ними во время Второй Мировой войны – от маленьких детей до пожилых людей – объемом не более 300 слов (можно воспользоваться сервисом –счетчик слов онлайн).
- Указываем реальные имена, фамилии, годы жизни.
- Используем старые и новые фото, в том числе фото вещей или документов.
- Делаем репост – в группу «Хранители времени онлайн».
- Ставим хэштег #ріднідругасвітова.
Авторы пяти лучших историй получат от проекта «Хранители времени онлайн» в подарок память, а именно – флешки по 128 Гб.
Победителей будет выбирать жюри. Будут учитываться:
- правдивость историй и их соответствие теме;
- количество лайков, репостов;
- комментарии читателей.
«Одесская жизнь» присоединяется к акции. Лучшие истории будут опубликованы на страницах газет «Одесская жизнь» и «На пенсии», а также на сайтах и Facebook-страницах наших изданий.
Также организаторы проекта «Хранители времени онлайн» приглашают всех, кто интересуется историей на лекции-дискуссии.
10 апреля, 11:00
«Устная история. Вопросы методики интервьюирования».
Лектор: доцент Черновицкого университета, кандидат исторических наук, автор курса по устной истории Анна Скорейко.
11 апреля, 11:00
«История оккупации Одессы – как это было…»
Лектор: исследователь истории Одессы, директор ОО «Общество и историческое наследие» Александр Бабич.
Обе лекции состоятся на платформе ZOOM.
Регистрация на лекции – на Facebook-странице «Хранители времени онлайн».
Проект реализует ОО «ВСАД «ІТ-бабушки» при поддержке Форум ZFD.
Фото: «Хранители времени»