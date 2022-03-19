Одесситов просят не снимать и не публиковать работу средств ПВО – это помогает врагу

Начальник Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко обратился к одесситам и жителям области не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Об этом сказано в сообщении Одесской ОВА.

— Мое обращение адресовано абсолютно каждому из Вас! В Украине идет война с российскими оккупантами. Поэтому еще раз подчеркиваю – не снимайте на телефоны или видеокамеры работу сил противовоздушной обороны! Эффективная противовоздушная оборона – это когда враг о ней не знает и не имеет ни малейшего представления, откуда «прилетит», — сказал Максим Марченко.

Поэтому всех жителей просят не публиковать, не комментировать, не распространять видео таких «салютов».

Все видеозаписи вылетов и попаданий зенитных ракет демаскируют системы ПВО. А это снижает защиту нашего города и области, а значит может привести к смерти как самих авторов, так и к гибели их близких и друзей.

Вообще следует избегать разглашения информации о силах обороны, которая может привести к осведомленности противника о действиях защитников Одессы, о том – где и в каком количестве сосредоточены защитные сооружения.

Распространение информации по сети телеграмм-каналов негативно влияет на ход выполнения задач и работает на наших врагов!