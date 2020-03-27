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Новости Одессы и Одесской области

Одесситов призвали поддержать бесперебойную подачу воды

Одесситов призвали поддержать бесперебойную подачу воды

Сегодня фраза «вода – это жизнь» становится актуальной как никогда. Ведь чистая вода и своевременная ее подача — то, что сейчас жизненно и критически важно для каждого. На первый взгляд обычная коммунальная услуга выходит на первый уровень борьбы с пандемией. Поэтому водоканалы должны работать бесперебойно.

Однако, многие потребители восприняли запрет на отключение должников и начисление пени во время карантина как призыв вовсе не платить за коммунальные услуги. В итоге многие водоканалы Украины, независимо от формы собственности, оказались в сложнейшем положении по причине резкого падения уровня оплат, ведь единственным источником финансирования любого водоканала являются платежи потребителей за предоставленные услуги.

Сегодня половина одесситов не оплатили текущие начисления, а долги перед «Инфоксводоканалом» достигли отметки в 196 млн.грн. В таком случае предприятия водоснабжения оказываются перед выбором, что сделать в первую очередь для круглосуточного водоснабжения — оплатить электроэнергию для работы насосных станций, закупить реагенты для очистки воды или купить бензин для выезда аварийных бригад. Не говоря уже о зарплате, чтобы хоть как-то стимулировать людей работать в сложных условиях.

Для своих абонентов «Инфоксводоканал» внедрил все современные сервисы дистанционного обслуживания. На сайте водоканала http://infoxvod.com.ua введена услуга оплаты за воду в один клик без регистрации и комиссий, бесплатно картой любого банка. Сегодня почти 3 тысячи сотрудников, рискуя здоровьем, продолжают круглосуточно работать по всему городу, чтобы одесситы могли оставаться дома с водой и в безопасности. А каждый абонент, в свою очередь, должен осознавать, что задерживая оплату, он ставит под угрозу сферу водоснабжения всего города.

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