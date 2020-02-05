Одесситов зовут посмотреть допремьерные показы французских кинофильмов

На съемочной площадке: как озвучивают фильмы Озвучивание фильмов — процесс сложный и трудоемкий, требующий профессионализма и терпения. И если многие из нас имеют какое-то представление о том, как работают актеры на съемочной площадке, то о том, как происходит озвучивание фильмов, большинство даже не догадывается. ПОДРОБНЕЕ

Лживая история про казаков и драма про акушерку: что в 2020 году покажут на ТВ украинцам Уже этой весной украинские телезрители увидят заключительную часть многосерийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». В нем снова сыграют полюбившиеся многими актеры Антон Батырев и Максим Дрозд. А вот осенью нам покажут две комедии с участием актерского клана Ступки. В одной из них Остап Ступка сыграет кошевого атамана, а его сын — Дмитрий Ступка, войдет в роль молодого полицейского. И, конечно же, какое кино без Станислава и Николая Боклана, Ларисы Руснак, Михаила Кукуюк и одессита Георгия Делиева. ПОДРОБНЕЕ