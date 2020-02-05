Одесситов зовут посмотреть допремьерные показы французских кинофильмов

В этот четверг, 6 февраля, в Одессе стартуют традиционные “Вечера французского кино”.
Это уже 15-е культурное мероприятие за историю его существования.
Фестиваль продлится около недели. За это время зрителям представят пять допремьерных показов кино, где играют французские актеры.
Фильмы будут транслировать в кинотеатре “Синема Сити”.
Расписание кинопоказов:
- 6 февраля — «Особенные»
- 7 и 8 февраля — «Одной волшебной ночью»
- 10 и 11 февраля — «Нотр-Дам»
- 12 февраля – «Портрет девушки в огне»
Фото: 53news
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