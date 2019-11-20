Одесситов приглашают пофестивалить на празднике пряного вина

23 и 24 ноября в парке имени Горько пройдет фестиваль одного из самых популярных коктейлей из вина — глинтвейна.

Прогулка по аллеям парка, покрытым желтыми листьями, общение с родными и близкими, что может быть лучше.

А самый верный способ разогнать кровь и согреться во время такой прогулки — это выпить чашечку горячего пряного глинтвейна.

На празднике можно будет оценить авторские рецепты лучших специалистов по приготовлению этого популярного и полезного напитка. К тому же, здесь можно будет послушать джаз и рок-н-ролл и вместе со всей семьей потанцевать на дискотеке 90-х.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

Фото: krasainfo.com

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