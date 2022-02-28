Одесситов приглашают плести маскировочные сетки для армии

В 17:10 в понедельник , 28 февраля 2022, в Одессе объявлена воздушная тревога. Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Нерадостные дни сейчас в Украине и в Одессе в частности… Тем не менее, падать духом все же не стоит. В этом накануне одесситов убедил Центр военно-музыкального искусства ВМС Украины, который поднял настроение и моральный дух жителей и гостей города.

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