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Одесситов приглашают плести маскировочные сетки для армии

Одесситов приглашают плести маскировочные сетки для армии

На базе издательства «Черноморья» организовали еще один пункт по плетению маскировочных сеток для военнослужащих.

Рецепты

Об этом сказано в сообщении благотворительного фонда «Корпорация монстров».

Нужна помощь – плетение маскировочных сеток для военнослужащих. Ниже вся информация-где, когда и контакты. Пункт по плетению маскировочных сеток для военнослужащих открыт на базе издательства «Черноморье».

Кроме людей пункту также нужны:

  • Сетки
  • Ножницы
  • Материалы для плетения.
  • Еда (хлеб, колбаса, какие-то вафли и т.п.) и вода, кофе, чай.

Контактные номера телефона: 0687379359, 0967111648

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Редакция ПРОФИЛЬ

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