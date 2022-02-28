Одесситов приглашают плести маскировочные сетки для армии

На базе издательства «Черноморья» организовали еще один пункт по плетению маскировочных сеток для военнослужащих.
Об этом сказано в сообщении благотворительного фонда «Корпорация монстров».
Нужна помощь – плетение маскировочных сеток для военнослужащих. Ниже вся информация-где, когда и контакты. Пункт по плетению маскировочных сеток для военнослужащих открыт на базе издательства «Черноморье».
Кроме людей пункту также нужны:
- Сетки
- Ножницы
- Материалы для плетения.
- Еда (хлеб, колбаса, какие-то вафли и т.п.) и вода, кофе, чай.
Контактные номера телефона: 0687379359, 0967111648