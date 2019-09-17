Одесситов приглашают на арт-вечера для любителей творчества

В Южном парке, расположенном рядом с ТРЦ «Ривьера», с 20 по 22 сентября пройдут арт-вечера, посвященные фотографии и творчеству. Вход свободный.

В программе фестиваля – фотовыставка под названием «Иллюзии» от фотографа Наталии Калчевой, лекции и мастер-классы от других участников, а также детский показ мод от модельной школы «Kingdom models school».

Кроме того, желающие смогут принять участие в фотосессии. Для присутствующих проведут аукцион, самых активных и смекалистых ждут конкурсы с призами.

Организаторы обещают не только максимально познавательный, а еще и веселый уикенд в Южном парке. Так, арт-вечера будут сопровождаться музыкой от ди-джея, живым саксофоном и коктейльной вечеринкой.

Фото: организаторы, группа “Южного парка” в Facebook