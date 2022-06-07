Одесситов бесплатно протестируют на ВИЧ, гепатиты и сифилис

Завтра, в среду, 8 июня 2022 года, в Одессе состоится акция по бесплатному тестированию на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис для всех желающих. Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00 часов в Гуманитарном волонтерском центре по адресу: ул. Ришельевская, 18 (школа №117), вход с ул. Жуковского.

Одесситам обещают: тестирование будет проводиться конфиденциально, быстро и безболезненно.

В Облздраве отмечают, что регулярное тестирование так важно, поскольку такие заболевания как ВИЧ и гепатиты могут длительное время протекать бессимптомно, и инфицированный человек может годами не знать о своем статусе и заражать своих партнеров и представлять угрозу окружающим. В то же время ранняя диагностика позволяет быстро приступить к терапии, снизить вирусную нагрузку и сохранить свое здоровье.

Мероприятие пройдет при поддержке благотворительной организации «100 процентов жизни. Одесса».

Фото с Facebook-страницы Облздрава