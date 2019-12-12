Одесситка разбила в автосалоне окно, чтобы проехаться на крутой машине

Инцидент произошел на улице Атамана Головатого.
Женщина выпила лишнего, после чего ей в голову пришла безумная идея. Захотелось на крутой тачке покататься по ночному городу.
В это время она проходила мимо автосалона. Поблизости как раз никого не оказалось, и женщина решила пробраться внутрь.
Об этом рассказали в пресс-службе облГУНП.
Нашла камень поувесистей и запустила в окно. Стекло затрещало и посыпалось, разбитое вдребезги.
О том, что может сработать сигнализация, одесситка как-то не подумала.
Да и до того ли было, когда рядом такое разнообразие дорогих автомобилей. Бери любую – и езжай кататься.
К счастью, обезумевшая от алкоголя женщина не успела натворить беды. На место оперативно прибыли правоохранители и остановили ее.
Одесситку забрали в отделение, где ей предстоит дать показания.
Фото: ГУНП в Одесской области, ptzgovorit.ru
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