Одесситам, желающим сменить место голосования на выборах, остается на это пара дней

Напоминаем, что подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Госреестра избирателей можно до 15 июля включительно. Те, кто работает 5 дней в неделю, еще успеют это сделать в ближайшие субботу и воскресенье.

Так избиратели могут реализовать право голоса, временно изменив место голосования без изменения избирательного адреса.

В пресс-службе горсовета напоминают, что для этого избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по месту их нахождения в день выборов, по месту нахождения выбранного избирательного участка или по своему избирательному адресу.

При обращении достаточно подать письменное заявление, предъявив паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Военнослужащие могут предъявить свое удостоверение военнослужащего или военный билет.

Адреса и номера телефонов органов ведения Госреестра избирателей можно узнать на веб-ресурсе ГРИ. (www.drv.gov.ua)

В пресс-службе добавили, что в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, 21 июня, городской Центр админуслуг будет работать. Представительства Центра в этот день будут осуществлять исключительно выдачу паспортов гражданам Украины, чтобы одесситы смогли реализовать своё право голоса на выборах.

Однако на время проведения выборов и подведения их итогов территориальные подразделения Киевского и Малиновского районов (ул. Академика Королева, 9 и ул. Генерала Петрова, 22) будут временно перемещены в главный офис Центра.