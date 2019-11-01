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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам в зоопарке расскажут познавательные факты о медведях и покажут, как их кормят

Одесситам в зоопарке расскажут познавательные факты о медведях и покажут, как их кормят

В зверинце объявили о планах устроить необычный праздник — День медведей.

Взрослых и малышей хотят поближе познакомить с косолапыми обитателями зоопарка. В одесском зверинце их трое — Бумер, Феня и Поляна.

Постетителям расскажут о повадках, привычках и пристрастиях медведей. А после на глазах у зрителей накормят мишек различными вкусностями.

Организаторы обещают, что будет весело: с играми, викторинами, конкурсами и развлечениями в компании аниматоров.

Гостей ждут 2 ноября в субботу. Начало — в 12.00.

Фото: timer-odessa.net

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