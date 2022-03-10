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Одесситам удалось снять, как российский военный корабль запускает ракеты по Украине

Одесситам удалось снять, как российский военный корабль запускает ракеты по Украине

По предварительной информации, было произведено пять пусков. Впрочем, реакция на действия российского военного корабля была вполне традиционной: его послали.

Рецепты

Своими глазами увидеть начало ракетного обстрела смогли одесситы с 16 станции Большого Фонтана. По словам очевидцев, оккупанты произвели 5 пусков предположительно крылатых ракет.

— Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется. Но прокомментирую. Скотынякы пуляют по воробьям, потому что они мерзота. Пугают Одессу? Русский корабль, иди нах#й! — так прокомментировал обстрел спикер оперативного штаба при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Заглавное фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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