Одесситам удалось снять, как российский военный корабль запускает ракеты по Украине

По предварительной информации, было произведено пять пусков. Впрочем, реакция на действия российского военного корабля была вполне традиционной: его послали.

Своими глазами увидеть начало ракетного обстрела смогли одесситы с 16 станции Большого Фонтана. По словам очевидцев, оккупанты произвели 5 пусков предположительно крылатых ракет.

— Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется. Но прокомментирую. Скотынякы пуляют по воробьям, потому что они мерзота. Пугают Одессу? Русский корабль, иди нах#й! — так прокомментировал обстрел спикер оперативного штаба при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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