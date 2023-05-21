Одесситам снова пророчат грозу: прогноз погоды на понедельник 22 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 22 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области продолжает действовать штормовое предупреждение.
Так, в течение завтрашнего дня ожидается гроза, а во время грозы шквал до 15-20 м/с.
В этой связи одесситам не следует забывать об опасности падения веток и кабелей, а также о минной опасности в море.
Погода в Одессе 22 мая
В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С тепла.
Температура морской воды 19-20°С.
Погода в Одесской области 22 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.