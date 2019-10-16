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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе предлагают обменять пакеты на сумки, которые могут разлагаться

В Одессе предлагают обменять пакеты на сумки, которые могут разлагаться

В эту субботу, 19 октября, в Одессе устроят экологичесукю акцию. Флешмоб “Одесса без полиэтилена” начнется в 10 утра у “Ракушки” в парке имени Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Желающие могут прийти на акцию с полиэтиленовым пакетом. Взамен ему дадут сумку из ткани или биоразлагаемых материалов, пакет из крафтового материала или мешочек многоразового использования.

Тут же участникам флешмоба покажут, как сортировать отходы и что можно делать с мусором, загрязняющим экологию. Кроме того, одесситы смогут присоединиться к озеленению города, посадив дерево.

Контакты организаторов:
‭0 (96) 548 60 85‬ – Рафаэль Владимирович
0 (96) 727 49 51 – Ольга
‭0 (67) 484 19 69‬ – Татьяна

Фото: cdn.thinglink.me

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