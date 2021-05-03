Одесситам покажут израильское кино под открытым небом

В Одессе пройдет Ночь кино Израиля под открытым небом.

Как сообщают в Посольстве Израиля в Украине, кинопоказ состоится 13 мая. Его приурочат к 73 годовщине независимости Израиля и 30 годовщине дипломатических отношений страны с Украиной с целью поделиться лучшими фильмами современного израильского кинематографа.

Кроме Одессы, фильмы на больших экранах планируется показать еще в пяти крупных украинских городах – Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Херсоне.

В частности, одесситы смогут увидеть фильмы «Абулеле» 2015 года, «Визит оркестра» 2007 года и «Мотивации ноль» 2014 года.

Показ состоится на Думской площади. Начало – с 21:00 часов.