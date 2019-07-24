Одесситам покажут 40 уникальных отреставрированных произведений искусства

Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины.
«Спасенные для потомков. Научная реставрация»: выставка с таким названием состоится 25 июля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова. Открытие – в 16.00. Об этом сообщили в пресс-центре Одесского горсовета.
На выставке будут представлены отреставрированные музейные предметы Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.
Экспозиция приурочена к 35-летию со дня основания центра в Одессе.
Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины. В их числе:
- отреставрированное живописное произведение Т. Н. Яблонской «Гуцульская пара», Одесский художественный музей;
- «Портрет Джузеппе Гарибальди» неизвестного автора, Одесский литературный музей;
- фарфоровая «Ваза в стиле ампир» с ручной росписью глазурными красками, Одесский музей западного и восточного искусства;
- «Мундир низших чинов кирасирского полка» 1836 г. , Измаильский исторический музей А.В. Суворова;
- «Стол ломберный», вторая половина XIX в., Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова.
Где: Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова, ул. Польская, 19.
Контактные телефоны:
– администрация музея – (048) 722-10-81;
– касса музея – (048) 725-04-53.
Фото: omr.gov.ua
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