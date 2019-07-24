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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам покажут 40 уникальных отреставрированных произведений искусства

Одесситам покажут 40 уникальных отреставрированных произведений искусства

Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины.

«Спасенные для потомков. Научная реставрация»: выставка с таким названием состоится 25 июля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова. Открытие – в 16.00. Об этом сообщили в пресс-центре Одесского горсовета.

На выставке будут представлены отреставрированные музейные предметы Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

Экспозиция приурочена к 35-летию со дня основания центра в Одессе.
Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины. В их числе:

  • отреставрированное живописное произведение Т. Н. Яблонской «Гуцульская пара», Одесский художественный музей;
  • «Портрет Джузеппе Гарибальди» неизвестного автора, Одесский литературный музей;
  • фарфоровая «Ваза в стиле ампир» с ручной росписью глазурными красками, Одесский музей западного и восточного искусства;
  • «Мундир низших чинов кирасирского полка» 1836 г. , Измаильский исторический музей А.В. Суворова;
  • «Стол ломберный», вторая половина XIX в., Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова.

Где: Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова, ул. Польская, 19.
Контактные телефоны:
– администрация музея – (048) 722-10-81;
– касса музея – (048) 725-04-53.

 

Фото: omr.gov.ua

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