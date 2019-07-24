Одесситам покажут 40 уникальных отреставрированных произведений искусства

Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины.

«Спасенные для потомков. Научная реставрация»: выставка с таким названием состоится 25 июля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова. Открытие – в 16.00. Об этом сообщили в пресс-центре Одесского горсовета.

На выставке будут представлены отреставрированные музейные предметы Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

Экспозиция приурочена к 35-летию со дня основания центра в Одессе.

Выставочные залы музея украсят 40 уникальных произведений искусства из восьми музейных заведений Южного региона Украины. В их числе:

отреставрированное живописное произведение Т. Н. Яблонской «Гуцульская пара», Одесский художественный музей;

«Портрет Джузеппе Гарибальди» неизвестного автора, Одесский литературный музей;

фарфоровая «Ваза в стиле ампир» с ручной росписью глазурными красками, Одесский музей западного и восточного искусства;

«Мундир низших чинов кирасирского полка» 1836 г. , Измаильский исторический музей А.В. Суворова;

«Стол ломберный», вторая половина XIX в., Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова.

Где: Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова, ул. Польская, 19.

Контактные телефоны:

– администрация музея – (048) 722-10-81;

– касса музея – (048) 725-04-53.

Фото: omr.gov.ua