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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам поднимут цену на газ

Одесситам поднимут цену на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), установила новые тарифы на распределение природного газа. Соответствующая услуга «Одессагаза» с 1 ноября будет стоить 96 копеек за кубометр (без НДС), тогда как сегодня — 36 копеек. Таким образом тариф вырастет почти в 3 раза.

Тариф на распределение — это составляющая общего тарифа на природный газ для бытовых и небытовых потребителей. Соответственно после повышения стоимости услуги, куб газа одесситам будет обходиться порядка 7 гривен, сейчас — 6 гривен 15 копеек.

Вероятно, удорожание распределения газа скажется и на тарифе на отопление.

Одесский и ряд других облгазов добились в суде решения обязать Нацкомиссию установить для них экономически обоснованные тарифы на распределение газа. НКРЭКП решение суда выполнила, причем, заложив в новый тариф компенсацию убытков облгазов в 2017-2019 годах, когда действовали «экономически необоснованные» расценки.

Фото: delo.ua

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