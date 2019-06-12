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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают установить еще 12 кресел-лежаков в парке Победы

Одесситам обещают установить еще 12 кресел-лежаков в парке Победы

Об этом сообщил инициатор проекта Анатолий Кавун.

По его словам, установка новых кресел у прудов в парке Победы пройдет в течение ближайших дней.

Таким образом, удобных «посадочных мест» для отдыха, которые позволят любоваться красивыми видами этого зеленого уголка города, станет 15.

Инициатор установки рассчитывает, что «не за горами» и обещанный результат в 100 штук. Как оказалось, проект уже нашел поддержку у руководства парка и даже у мэра.

Напомним, первое такое кресло-скамейку установили в парке в середине мая в надежде «стать ещё ближе к паркам Европы по комфорту для горожан».

 

Фото из ФБ Анатолия Кавуна

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