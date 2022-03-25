Одесситам назвали причину утренней стрельбы и взрывов 25 марта

По информации Одесского городского совета, это были учебные стрельбы Вооруженных сил Украины.
В сообщении сказано:
Уважаемые жители города Одесса и области!
Сегодня были слышны стрельба и взрывы. Это проводятся учебные стрельбы ВСУ, просим Вас не волноваться и с пониманием относиться к мерам обороны нашего родного города и страны.
Напомним, что вчера утром стрельба была отнюдь не учебная. Город был атакован российским военным кораблем, который произвел пять выстрелов в сторону Одессы из корабельной артиллерии. К счастью, ни один из них не долетел до побережья, все попадания пришлись на море.
Также вчера противником по городу была запущенна крылатая ракета, которую сбила система противовоздушной обороны.
Фото иллюстративное