Одесситам назвали причину утренней стрельбы и взрывов 25 марта

В сообщении сказано:

Уважаемые жители города Одесса и области! Сегодня были слышны стрельба и взрывы. Это проводятся учебные стрельбы ВСУ, просим Вас не волноваться и с пониманием относиться к мерам обороны нашего родного города и страны.

Напомним, что вчера утром стрельба была отнюдь не учебная. Город был атакован российским военным кораблем, который произвел пять выстрелов в сторону Одессы из корабельной артиллерии. К счастью, ни один из них не долетел до побережья, все попадания пришлись на море.

Также вчера противником по городу была запущенна крылатая ракета, которую сбила система противовоздушной обороны.

Фото иллюстративное