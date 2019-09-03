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Новости Одессы и Одесской области

Одессит за свой счет восстановил мемориальную табличку в честь известного писателя

Одессит за свой счет восстановил мемориальную табличку в честь известного писателя

На улице Княжеской когда-то давно повесили на дом №27 мемориальную доску в память об Иване Бунине. Он жил там в 1918-1919 годах, писал известную книгу “Окаянные дни”. Табличка провисела 40 лет. А в конце марта вдруг пропала. По городу пошла молва: разбили вандалы.

Очень расстроил этот факт одесского историка и краеведа Александра Бабича. Да так, что тот решил своими силами восстановить доску, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив фотоотчет.

Работы одессит проводил за свой счет. Чтобы все организовать, ушло немало времени. Дело в том, что пришлось долго искать нужный мрамор, из которого была сделана табличка, которую умыкнули. В итоге найти аутентичный материал так и не вышло, взяли похожий.

– Этот мрамор по структуре такой же, только потолще, – рассказал историк. – Но, думаю, дополнительная толщина будет только плюсом.

Получилось, кстати, вернуть на место  и полочку, которая была под мемориальной доской. Вандалы отбили от нее кусок, когда снимали, а кто-то из прохожих подобрал. По этому фрагменту и удалось восстановить полочку.

Фото: Facebook Александра Бабича

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