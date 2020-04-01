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Новости Одессы и Одесской области

Одессит вошел в туркменский состав старейшин

Одессит вошел в туркменский состав старейшин

Эта информация, которая сегодня пришла из Ашхабада, стала довольно неожиданной для известного журналиста, автора и ведущего популярной телепрограммы «Одесский дождь» Вячеслава Воронкова.

Хотя, если проанализировать все факты его биографии, то это почетное звание для него вполне закономерно. Вячеслав Владимирович родился в Ашхабаде, здесь окончил школу и делал первые шаги в своей блестящей журналистской карьере. Он часто бывает на своей родине и сохраняет дружеские, коллегиальные и политические связи со многими творческими и политическими деятелями этой страны. Не раз бывал делегатом съездов «Друзья Туркмении», которые проходили под патронатом первого президента страны Сапармурата Ниязова.

Поздравить нового старейшину Туркмении спецрейсом сегодня прибыла в Одессу представительная делегация из Ашхабада. Г-ну Воронкову был подарен халат из драгоценных тканей, расшитых золотыми нитками. В этом одеянии по старинной туркменской традиции он будет участвовать в заседаниях Совета старейшин и нести в народ свою великую мудрость и знание жизни.

— Совет старейшин заседает не более двух раз в году, поэтому я надеюсь совмещать свою работу в Одессе с деятельностью в Совете старейшин, — сказал Вячеслав Владимирович в ходе торжественной церемонии. — Надеюсь, что мой журналистский и организационный опыт в создании и руководстве Гильдией собкоров Одессы, ротари-клубом «Одесса-Ришелье» поможет мне в развитии дружбы и сотрудничества между Украиной и Туркменией, Одессой и Ашхабадом. Туркмения имеет интересную историю, большое количество природных и архитектурных достопримечательностей и представляет значительный интерес для наших бизнесменов и любителей экзотических путешествий.

Г-н Воронков аж зажмурился от восторга, примерив свой халат члена Совета Старейшин

Г-н Воронков аж зажмурился от восторга, примерив свой халат члена Совета Старейшин.

Придется новому члену Совета Старейшин осваивать и верховую езду на знаменитых туркменских лошадях. Пока г-н Воронков только фотографируется на фоне скульптур резвых скакунов в Ашхабаде

Придется новому члену Совета Старейшин осваивать и верховую езду на знаменитых туркменских лошадях. Пока г-н Воронков только фотографируется на фоне скульптур резвых скакунов в Ашхабаде.

На церемонии выбора невесты для старейшин, которую показали г-ну Воронкову. В соответствии с местными обычаями старейшине на период работы в Совете положена и жена. На ее личико он сможет взглянуть только проведения официальной церемонии. Но как заявила украинская супруга Воронкова — Людмила задачей подбора туркменской жены она займется лично

На церемонии выбора невесты для старейшин, которую показали г-ну Воронкову. В соответствии с местными обычаями старейшине на период работы в Совете положена и жена. На ее личико он сможет взглянуть только проведения официальной церемонии. Но как заявила украинская супруга Воронкова — Людмила задачей подбора туркменской жены она займется лично.

Единственное место на Земле, которое называют «Ворота в ад» или «Пасть дьявола». Сразу после окончания карантина в это уникальное место в Туркмении г-н Воронков собирается пригласить в пресс-тур украинских журналистов.

Единственное место на Земле, которое называют «Ворота в ад» или «Пасть дьявола». Сразу после окончания карантина в это уникальное место в Туркмении г-н Воронков собирается пригласить в пресс-тур украинских журналистов.     

Фото представлены информагентством «Туркменпресс»

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