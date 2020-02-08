Одессит умудрился выманить у банка больше миллиона гривен: ему грозит срок

Он вывел из банковских счетов больше миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

Одессит зарегистрировался как юридическое лицо, после чего ему открыли счет в банке и вручили карточку.

Согласно поддельным документам, оформленная на мошенника компания якобы занималась сбытом товаров в разных странах.

Как-то на счет одессита поступила крупная сумма от предприятия-нерезидента, которое якобы оплатило товар. После этого злоумышленник оформил через интернет “отмену” услуги.

Банк откликнулся и начал операцию по “возврату”. А в это время мужчина успел снять с банкоматов принадлежащие банку деньги. В целом – больше миллиона гривен.

Вскоре мошенника разоблачили, его задержала киберполиция. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Фото: delo.ua

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