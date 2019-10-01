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Новости Одессы и Одесской области

Одессит создал карту самых опасных городских дорог

Одессит создал карту самых опасных городских дорог

Выводы сделаны на основе базы ДТП от «Такси Бонд», сотрудники которой с 2016 года оставляли пометки на карте, когда замечали дорожные происшествия. Всего накопилось данных о 6193 авариях.

Архитектор Максим Васалатий проанализировал базу ДТП и сделанные выводы изложил в посте на своей странице в Facebook.

Так, три года сотрудники «Такси Бонд» отмечали во время поездки дорожно-транспортные происшествия на карте. С того времени их собралось 6193. Владелец «Бонда» поделился с архитектором Максимом Васалатием базой, основываясь на которой архитектор создал карту проблемных участков дорог города.

По его словам, самыми аварийными оказались участки от Привокзальной площади до Большой Арнаутской (угол Пушкинской), от проспекта Гагарина, в районе поворота на улицу Среднефонтанскую до угла переулка Слепнева, а также дорога на 5-й станции Большого Фонтана.

Он также вычислил время дорожно-транспортных происшествий: наибольшее количество ДТП происходят с 18:00 до 21:00, а наименьшее – с 02:00 до 08:00.

Исходя из этого, архитектор сделал «тепловую карту», на которой отметил аварийные точки и проблемные участки.

Одессит также предложил, как это можно использовать: «например, выстраивать графики работы коммунальных и обслуживающих служб так, чтобы до 8 утра их уже на дорогах общего пользования не было. Обычно, по его словам, рекламные службы любят перекрывать полосу в час пик, к примеру, чтобы поменять плакат.

Вместе с этим Максим отметил, что собранные данные могут подсказать, какой узел в первую очередь требует наблюдения, реорганизации или реконструкции.

Фото: rs.img.com.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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