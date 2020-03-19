Одессит разработал всеукраинский сайт в поддержку пенсионеров во время карантина: как помочь

Портал создан для того, чтобы уберечь пожилых людей от контакта с людьми, так как COVID-19 наиболее опасен для старшей возврастной группы. На сайте можно оставить заявку желающим помочь или попросить о помощи. Волонтеры будут отзываться на просьбу, о чем заявитель получит уведомление.

Об этом сообщил разработчик одессит Петр Обухов на своей странице в Facebook.

На интернет-портале «Солидарность» можно добавить свою заявку о нужде в помощи. Это может быть доставка лекарств, продуктов и других необходимых товаров. Помощь оказывается как бесплатно, так и платно. О желательной безвозмездности услуги заявитель указывает изначально, в «шапке» своего заявления.

Также можно перейти в Telegram-канал данного проекта и стать волонтером. Такие люди будут получать уведомления о просьбах помощи в своем городе. Помочь можно либо покупкой необходимых товаров, либо доставкой, но можно сделать и то, и то другое. Передача происходит бесконтактно: волонтер приносит упаковку/пакет/коробку и оставляет у двери пожилого человека, уведомив его о выполнении просьбы.

Следует предупредить пожилых родственников, чтобы ни под каким предлогом не открывали дверь тем, кто будет приходить под видом добровольцев. Это могут быть мошенники. Волонтеры не будут звонить в дверь, а сообщат о доставке по телефону.

За пару дней существования сайта желание стать волонтером уже изъявило больше 300 человек их разных областей Украины, их число растет. На данный момент зарегистрировано около 40 заявок с просьбой о помощи. В основном, люди просят купить самых необходимых продуктов, как хлеб, питьевая вода, масло или крупы, и принести лекарства, в том числе успокоительное, таблетки от головной боли, давления и диабета. Помимо пенсионеров, о помощи просят матери-одиночки с маленькими детьми, которые оказались в неоплачиваемом отпуске.

В тему

Также следует добавить, что одесская ОО «Корпорация монстров» набирает добровольцев, которые смогут доставить продукты пожилым людям в Одессе. Плюсом будет, если у волонтера есть свой транспорт, хотя бы мотоцикл, мопед или велосипед. Но самое главное условие – быть здоровым, чтобы не подвергать риску людей, с которыми придется контактировать.

Фото: mag

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!