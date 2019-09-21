Одессит, прикинувшись перевозчиком, продал мед доверчивого “клиента”

Житель Харькова нашел объявление в сети об услугах грузоперевозок.

Его оставил одессит, сообщив, что занимается доставкой. В итоге харьковчанин, поверив на слово “перевозчику”, попросил его транспортировать груз во Львовскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как стало известно, к мошеннику попал чужой мед. А вместо того, чтобы доставить его в пункт назначения, мужчина повез груз в Одессу. Там он развернул торговлю, продав почти весь товар. При этом предприимчивый перевозчик заработал 200 тысяч гривен.

Злоумышленника удалось задержать сотрудникам отделения полиции в Малиновском районе Одессы. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

У него забрали оставшийся мед и деньги, все это передали владельцу. По факту происшествия открыли уголовное дело. Люителю сладенького грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: cache3.youla.io