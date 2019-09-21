Одессит побывал в птичьем царстве и с высоты снял причудливые острова (фото)

Фотограф Олег Нелидва поделился в Facebook уникальными кадрами с прогулки по дельте Дуная в районе Вилково и местного биосферного заповедника.
Как рассказал Олег, пейзажи удалось заснять с помощью квадрокоптера — с высоты птичьего полета.
Он назвал серию снимков «Смыслоформы дунайской дельты».
На фото — живописные островки причудливых форм на водной глади. А на части снимков красуются крылатые гости этой местности – пеликаны. Особый восторг вызывают кадры, где птицы взлетают в небо, сбившись в стаю.
Фото: Facebook Олега Нелидвы
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